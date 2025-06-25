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11:14, 25 июня 2025Экономика

Российский автопроизводитель столкнулся с обрушением продаж

Автостат: Майские продажи автомобилей УАЗ упали на 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

По итогам последнего месяца весны в России продали 1 тысячу 409 новых автомобилей УАЗ. Это подсчитали в агентстве «Автостат».

В мае 2024 года этот показатель был на 40 процентов больше. В пятый месяц этого года самые большие объемы продаж показали машины СГР. Их купили в количестве 579 штук. Кроме того, было продано 410 внедорожников «Патриот», 235 «Профи», 156 «Пикапов» и 29 «Хантеров».

Всего же с января по май в России реализовали 8 тысяч 406 новых автомобилей УАЗ, что на 33 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В первой половине апреля сообщалось, что по итогам I квартала 2025 года продажи автомобилей УАЗ снизились на 34 процента, до 4,9 тысячи автомобилей. Лучше всего продавалась УАЗ СГР («Буханка»), на которую пришлось почти половина спроса — 2148 машин. Оказалось, что в России пока не нашли замены для этого автомобиля. Его производство не прекращается, а спрос не спадает.

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