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17:53, 14 апреля 2025Экономика

Продажи автомобилей УАЗ рухнули

Продажи автомобилей УАЗ упали на треть в первом квартале 2025 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам первого квартала 2025 года продажи автомобилей УАЗ упали на 34 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 4,9 тысячи автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

Лучше всего идут продажи УАЗ СГР, более известной как «буханка», на нее приходится почти половина спроса — 2148 машин. У внедорожника Patriot продажи упали на 40 процентов, до 1179 единиц.

Неделю назад сообщалось, что внедорожники УАЗ начали собирать на Кубе. Предполагается, что к сентябрю там выпустят до пятисот автомобилей, а на предельной мощности производство может дойти до 1,5 тысячи в год.

В январе стало известно, что УАЗ прекратил продажи «буханок» дешевле 1,5 миллиона рублей. На тот момент стоимость самой дешевой версии СГР поднялась до 1,52 миллиона. Самую дорогую машину из модельного ряда предлагали купить за 2,37 миллиона рублей.

Летом прошлого года представитель УАЗ объяснял, что завод продолжает выпускать буханки, так как адекватной замены разработанному более 60 лет назад автомобилю в России все равно нет.

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