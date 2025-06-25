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12:28, 25 июня 2025Экономика

Российский авторынок выбыл из пятерки лидеров в Европе

«Автостат»: Авторынок России занял шестое место в рейтинге крупнейших в Европе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам мая 2025 года российский авторынок выбыл из пятерки крупнейших в Европе и занял только шестую строчку рейтинга. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За последний месяц весны в России продали 91 218 новых легковых автомобилей. В годовом выражении реализация просела на 28,3 процента. Для сравнения, в апреле в стране продали 102,1 тысячи новых машин. Таким образом, за месяц реализация на внутреннем рынке сократилась примерно на 10,9 тысячи единиц.

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В результате Россия лишилась пятой строчки в рейтинге крупнейших автомобильных рынков Европы. Из топ-5 ее вытеснила Испания с результатом в 112,8 тысячи реализованных машин. Лидерство в рейтинге сохранила Германия (около 239,3 тысячи), второе место заняла Великобритания (порядка 150 тысяч), третье — Италия (139,5 тысячи), а четвертое — Франция (123,9 тысячи). У остальных стран (кроме России), представленных в топ-10 рейтинга, реализация недотянула до 50 тысяч единиц.

Эксперты дают неутешительный прогноз по динамике продаж новых машин в РФ. По итогам 2025 года аналитики ожидают падения реализация на внутреннем рынке на 10-25 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. На подобную тенденцию окажет влияние ряд факторов, включая общее удорожание автомобилей в стране, регулярное повышение утилизационного сбора, а также высокую ключевую ставку, которая толкает вверх ставки по автозаймам и делает их все более недоступными для большинства граждан. На этом фоне продажи новых машин в РФ в этом году могут откатиться к уровню 2016-го, допустили в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

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