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15:59, 25 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Смену военной формы Зеленского на официальный стиль объяснили

Политолог Асафов: Сменой имиджа Зеленский пытается увеличить к себе доверие
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Toby Melville / Reuters

Владимир Зеленский понимает, что вызывает раздражение в том числе и своим псевдобрутальным образом, а потому ищет все возможные способы вернуть к себе доверие, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые за несколько лет отказался от военной формы в пользу костюма ради встречи с королем Карлом III. Также украинский лидер выбрал официальный стиль в ходе визита в резиденцию короля Нидерландов в Гааге в рамках саммита НАТО.

Политолог объяснил, что дела у украинского президента сейчас складываются не лучшим образом, поэтому сменой имиджа он пытается снизить градус раздражения вокруг своей персоны. По словам политолога, Зеленский осознает, что не соответствует ни формату мероприятий, ни дипломатическому дресс-коду, ни другим обстоятельствам, а потому ищет способы увеличить к себе доверие.

«В этом смысле он лицедей, ему не привыкать менять костюмы. Поэтому, видимо, было принято решение попробовать еще и так: изменить визуальный образ, более приятный для восприятия западными лидерами, чтобы попросить еще больше денег, еще больше оружия», — считает Асафов.

Ранее дизайнер Зеленского Эльвира Гасанова объясняла, что отсутствие официального стиля является частью его послания социуму. С помощью облегченной версии военного гардероба президент подчеркивает солидарность с народом, говорит она.

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