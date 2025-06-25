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15:33, 25 июня 2025Силовые структуры

Сообщника сорвавшего знамя Победы в российском регионе задержали

В Петербурге полиция задержала сообщника осквернившего знамя Победы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Петербурге полиция задержала второго подозреваемого, сорвавшего с торца дома знамя Победы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Сообщником задержанного ранее подростка оказался местный житель 2006 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

В полицию 22 июня обратился горожанин. Мужчина рассказал, что знамя Победы, украшавшее девятиэтажный дом на улице Танкиста Хрустицкого, 7, рядом с Шереметевским сквером, брошено на земле в неприглядном виде. 24 июня сотрудники полиции установили и задержали первого подозреваемого. Им оказался 17-летний юноша, в его квартире обнаружили различные предметы, которые подтверждают его приверженность к нацистской идеологии.

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