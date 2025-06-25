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02:27, 25 июня 2025Мир

Спецпосланник Трампа раскрыл число сброшенных на объект в Фордо бомб

Спецпосланник Уиткофф: США сбросили на объект в Фордо 12 противобункерных бомб
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

США при атаке на Иран сбросили на ядерный объект в Фордо 12 противобункерных бомб. В связи с этим нет никаких сомнений, что этот объект был уничтожен, заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Его слова передает РИА Новости.

«Нет сомнений, что они [бомбы] пробили укрытие. Нет сомнений, что оно было в пределах досягаемости этих противобункерных бомб и было уничтожено», — сказал чиновник.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы исламской республики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на это заявила, что подобные высказывания являются «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать президента США Дональда Трампа.

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