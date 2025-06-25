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11:33, 25 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о задержании лидера армянской оппозиции

Служба национальной безопасности Армении задержала архиепископа Баграта
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Служба национальной безопасности Армении задержала лидера армянской оппозиции, архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Видео с место события опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Армения».

«Зло, слушай внимательно, что бы ты ни сделал, у тебя осталось очень мало времени. Потерпи, приедем», — сказал он во время задержания, обращаясь к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Позднее стало известно, что вместе с архиепископом были задержаны еще два представителя оппозиции.

Ранее Пашинян в своем Telegram-канале заявил о срыве плана захвата власти архиепископом Багратом Галстаняном. Следственный комитет (СК) Армении обвинил лидера оппозиции в терроризме с целью получения власти.

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