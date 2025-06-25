Статус Украины пытались понизить на саммите НАТО для Трампа

Spiegel: Европа пыталась скрыть понижение статуса Киева на саммите НАТО в Гааге

Делегации из европейских стран-участниц НАТО пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге. Об этом написала немецкая газета Der Spiegel.

Журналисты отметили, что европейские дипломаты пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите уже несколько дней. Предполагается, таким образом они хотят сделать более привлекательной сделку по повышению расходов на оборону для президента США Дональда Трампа.

В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что НАТО уделяет Украине все меньше времени. Он также стремится напомнить о «своей проблеме».

«Глава украинского правительства хочет еще раз попытаться убедить президента США пойти на ужесточение санкций», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен встретиться с Зеленским в среду, 25 июня, на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге. До этого издание The Washington Post (WP) написало, что представители НАТО во время саммита в Гааге стараются держать на расстоянии президентов двух стран.