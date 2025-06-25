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05:20, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану

Трамп обвинил журналистов CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил журналистов телеканала CNN и газеты The New York Times в попытке дискредитировать американские удары по Ирану после публикаций СМИ о том, что иранские ядерные объекты не были уничтожены. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что ядерные объекты в Иране полностью уничтожены.

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«Фейковые новостные издания CNN вместе с провальными New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории», — отметил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы исламской республики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на это заявила, что подобные высказывания являются «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать Трампа.

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