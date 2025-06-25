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18:25, 25 июня 2025Мир

Трамп предложил вернуть Минобороны США старое название

Дональд Трамп предложил вернуть Минобороны США старое название
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет

Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил вернуть Министерству обороны страны старое название — «министерство войны». Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции после саммита НАТО. Трансляция доступна на YouTube-канале газеты The Washington Post.

«Вы знаете, раньше [должность] называлась "военный министр". Может, мы на пару недель назовем это так, потому что чувствуем себя воинами... Потом мы стали политкорректными и переименовали [должность] в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия», — порассуждал американский лидер.

Ранее Трамп пообещал хорошенько ударить назвавшего его «папочкой» генерального секретаря НАТО Марка Рютте, если тот думает о нем плохо. При этом политик выразил уверенность, что он нравится главе Североатлантического альянса.

Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей.

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