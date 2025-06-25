Трамп выругался матом из-за ирано-израильского конфликта

Трамп выругался матом, комментируя конфликт Ирана и Израиля

Президент США Дональд Трамп перешел на мат, чтобы выразить свое отношение к конфликту Ирана и Израиля. Об этом сообщает Sky News.

Американского лидера попросили прокомментировать войну между исламской республикой и еврейским государством. «Иран и Израиль воюют так долго и так ожесточенно, что уже не понимают, какого *** (черта, — прим. "Ленты.Ру") творят. Вы это понимаете?» — сказал Трамп.

Ранее Трамп сообщил о готовности сторон конфликта заключить перемирие, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».