Трамп заявил о потере контроля на Украине

Bloomberg: Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля

Президент США Дональд Трамп в ходе закрытой встречи с лидерами стран Североатлантического альянса выразил мнение, что ситуация на Украине вышла из-под контроля, в связи с чем необходимо предпринять активные действия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Несмотря на явное отсутствие энтузиазма по поводу встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, Трамп на закрытой встрече с лидерами альянса заявил, что необходимо что-то делать с Украиной, поскольку ситуация "полностью вышла из-под контроля"», — сообщил агентству собеседник на правах анонимности.

При этом он не уточнил, что имел в виду глава Белого дома под «активными действиями», однако расценил слова американского лидера как «позитивный знак готовности США к более активному вовлечению в урегулирование конфликта на Украине».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский находится в крайне сложном положении, в котором «не следовало бы оказываться». Также он назвал украинского политика хорошим парнем и подтвердил, что проведет с ним встречу на полях саммита НАТО в Гааге.