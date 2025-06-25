«Триумф для Трампа и провал для Украины». В Гааге проходит саммит НАТО. Чтоб этом известно прямо сейчас?

Politico: Трамп заставит всех нервничать на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп заставит всех нервничать на саммите НАТО, который проходит в Гааге с 24 по 25 июня, так как он хочет сделать акцент на себе и результатах своей политики, включая бомбардировки Ирана. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

В частности, страны Североатлантического альянса хотят сделать центральным сюжетом тему повышения трат на оборону, которого требовал сам американский лидер. В то же время Трамп, по словам источников из Белого дома, сделает основной акцент на ударах по Ирану и достижении режима прекращения огня Тегерана с Тель-Авивом. При этом Украина в этот раз отошла на второй план.

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Что известно о планах НАТО рекордно повысить траты на оборону?

Как уточняет Politico, поведение Трампа и его речь на пресс-конференции пойдут вразрез с вопросом повышения расходов на оборону. По данным журнала, генеральный секретарь альянса Марк Рютте приложил немалые усилия, чтобы прийти к компромиссу по вопросу, вызвавшему противоречия в Европе.

5% от ВВП должны будут выделять страны НАТО на оборону к 2035 году

В частности, Трамп требовал в самом скором времени увеличить расходы на оборону, однако большая часть стран альянса согласилась это сделать к 2035 году. Предполагается, что 3,5 процента пойдут на сами вооруженные силы, а 1,5 процента на сопутствующие расходы, включая военную инфраструктуру. По данным газеты The Guradian, решение резко нарастить расходы связано в том числе с военными поставками Украине, от которых США отказываются.

Тем не менее некоторые страны альянса стали «головной болью» в этом вопросе. Испания выступила против новых показателей, указав, что у нее нет денег для таких оборонных расходов. Также не до конца остается ясным статус Канады, которая только недавно достигла уровня в 2 процента от ВВП.

Предполагается, что Трамп затмит это «достижение» НАТО и переключит все внимание на себя, что добавит напряжения на саммите.

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Готов ли Трамп защищать НАТО в случае «конфликта с Россией»?

Помимо повестки встречи, президент США ввел в заблуждение многих своими высказываниями о НАТО и пятой статье его устава. Согласно ней, страны-участницы альянса обязаны защищать друг друга в случае нападения.

Тем не менее Трамп уклончиво ответил на вопрос журналистов о готовности США вступить в конфликт в случае атаки на одну из стран Европы.

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По данным журнала Politico, это добавляет нервозности на саммите. Ряд европейских политиков опасаются реакции США в случае гипотетического конфликта альянса с Россией. Их опасениям способствовали также слова Трампа о том, что «НАТО разорилась» и «только семь стран выполняют свои показатели по тратам на оборону».

Заявления Трампа резко контрастируют со словами Рютте. В начале саммита он сказал, что альянс ведет «производственную войну» с Россией. При этом ранее генсек не смог внятно ответить на вопрос журналиста о том, почему он вообще считает реальным конфликт с Москвой. Вместо этого он указал на планы нарастить военно-промышленный потенциал блока.

Триумф для Трампа и провал для Украины

Как отмечает газета The Guardian, проходящий саммит является «триумфом Трампа и провалом Украины». По данным издания, повестка альянса и конфликт Ирана с Израилем отодвинули «Киев на второй план».

Саммит будет разочаровывающим для Украины, с учетом того, что большинство союзников хотели бы гораздо более жестких формулировок [от Трампа] в отношении поддержки, открытых дверей для членства Украины в НАТО и более четкого пути к санкциям против России Джейми Ши заместитель помощника генерального секретаря НАТО

Кроме того, по данным The Washington Post (WP), американский лидер и вовсе собирается уведомить альянс о полном прекращении военных поставок Украине. Это станет одной из центральных тем встречи с президентом Владимиром Зеленским, на которую Трамп согласился.

Предполагается, что Зеленский поднимет вопрос покупки американского оружия, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО) напрямую за деньги или за счет кредитов. Однако хозяин Белого дома может отказаться и от этой меры из-за большего приоритета ситуации на Ближнем Востоке и «нежелания злить Россию».

По данным издания, ряд американских и европейских чиновников опасаются ухудшения ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по итогам саммита НАТО.