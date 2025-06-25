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10:24, 25 июня 2025Мир

Одна европейская страна стала новой «головной болью» НАТО

Politico: Испания стала новой головной болью НАТО из-за оборонных расходов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ernesto Angulo Molina / Reuters

Самой большой «головной болью» НАТО из-за дефицита средств на оборону ранее была Канада, но теперь это место заняла Испания из-за отказа повышать целевой показатель оборонных расходов до пяти процентов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, дипломаты и чиновники НАТО раскритиковали решение Мадрида отказаться от повышения целевого показателя оборонных расходов до пяти процентов и назвали его «несправедливым» для остальных членов альянса.

По данным агентства, нежелание Испании подписывать заявление об увеличении расходов на оборону угрожало сорвать саммит, но ее возражения удалось преодолеть. «Трудно заставить 32 страны делать что-либо сообща, но весь смысл Североатлантического союза в том, чтобы быть хорошим союзником», — отметил один дипломат НАТО.

Председатель комитета национальной безопасности и обороны парламента Литвы Гедримас Еглинскас заявила, что, если сделать исключение для одной страны, это «может стать заразительным».

Ранее стало известно, что Испания получила освобождение от целевого показателя расходов на оборону в размере 5 процентов от ВВП, установленного НАТО. По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, Испания увеличит расходы на оборону до 2,1 процента ВВП.

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