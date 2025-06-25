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12:38, 25 июня 2025Путешествия

Украинец рассказал о наглом способе развода на деньги в Италии

«Лента.ру»: Украинец пожаловался на мошенников с билетами у Колизея в Риме
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Thana Thanadechakul / Shutterstock / Fotodom

Турист посетил Италию и едва не стал жертвой наглого способа развода на деньги. Он пожаловался на мошенников во время беседы с «Лентой.ру».

21-летний украинец, проживающий в Польше, отправился на отдых с семьей. С несовершеннолетними братом и сестрой он решил посмотреть Колизей в Риме, но столкнулся с мошенниками, торгующими несуществующими билетами.

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«На официальном сайте я прочитал, что всем детям младше 18 лет независимо от страны происхождения вход был бесплатным. Обычный билет стоил около 20 евро с человека (1,8 тысячи рублей). Пока я искал кассы, ко мне подошел мужчина, который предложил купить билеты у него — очень выгодно: на троих за 50 евро (4,5 тысячи рублей)», — рассказал турист.

Путешественник не растерялся и расспросил мужчину о том, почему на официальном сайте достопримечательности написано о бесплатных билетах для детей. «Тогда он сказал, что это неправда, а с ним мы сумеем сэкономить десятку. Вдалеке я уже заприметил кассы, но мужчина объяснил, что это был якобы пункт продажи сувениров», — вспомнил молодой человек, отказавшийся от предложения мошенника.

Семья туристов подошла к полицейскому за разъяснениями. «Конечно же, там были кассы, а не сувенирная лавка, и мы взяли билет только мне и маме, а брат с сестрой могли пройти бесплатно, как и было сказано на сайте. Вот таким наглым способом меня попытались немного развести на деньги», — подытожил украинец.

Ранее украинский турист, посетивший Рим и Милан, остался под неприятным впечатлением после нескольких попыток одурачить его. Он рассказал о наглых сенегальцах, предлагающих «браслеты дружбы» за деньги.

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