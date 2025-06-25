Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:32, 25 июня 2025Мир

В Европе признали конец эпохи доминирования западных стран

Президент Финляндии Стубб: Эпоха доминирования западных стран завершилась
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: NTB / Terje Pedersen / Reuters

Международное пространство движется к более многополярному и беспорядочному миру. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб по прибытии на саммит НАТО в Гааге, передает РИА Новости.

Лидер европейской страны признал конец эпохи доминирования западных стран. «Нам нужно во всем разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный», — сказал он.

Стубб обратил внимание, что изменение мирового порядка наблюдается в настоящий момент.

Ранее парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Это четвертая граничащая с Россией страна, принявшая такое решение, до этого из конвенции вышли Эстония, Латвия и Литва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обыски проходят у госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи». У него находили тайную квартиру в Москве за 95 миллионов рублей

    Взрывы в районе воинской части в российском регионе сняли на видео

    Дранга отреагировал на сообщения о беременности Муцениеце

    Трамп рассказал о помощи Путина с Ираном

    Новый главком США в Европе высказался о победе Украины над Россией

    Раскрыта причина задержания госсекретаря Дагестана

    В Китае разогнали скорость спутникового интернета до рекордной

    Власти Дагестана прокомментировали обыски у госсекретаря региона и основателя «Анжи»

    Бурунов назвал качества женщины мечты

    В России рассказали об ожиданиях от третьего раунда переговоров с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости