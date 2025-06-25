В Европе признали конец эпохи доминирования западных стран

Президент Финляндии Стубб: Эпоха доминирования западных стран завершилась

Международное пространство движется к более многополярному и беспорядочному миру. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб по прибытии на саммит НАТО в Гааге, передает РИА Новости.

Лидер европейской страны признал конец эпохи доминирования западных стран. «Нам нужно во всем разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный», — сказал он.

Стубб обратил внимание, что изменение мирового порядка наблюдается в настоящий момент.

Ранее парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Это четвертая граничащая с Россией страна, принявшая такое решение, до этого из конвенции вышли Эстония, Латвия и Литва.