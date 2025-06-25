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14:39, 25 июня 2025Экономика

В Европе выступили против запрета российских нефти и газа

В Словакии выступили против идеи Еврокомиссии запретить импорт энергосырья из РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

В Словакии выступили против идеи Еврокомиссии (ЕК) запретить импорт энергосырья из России. Критику инициативы по отказу от нефти и газа озвучили в Ассоциации союзов и объединений работодателей, сообщает РИА Новости.

Представители объединения предупредили ЕК о недопустимости полной остановки поставок российских энергоресурсов, которая планируется на начало 2028 года.

«Такой шаг без тщательной подготовки и механизмов компенсации мог бы иметь разрушительные последствия для энергетической безопасности и конкурентоспособности Словакии и других стран Европейского союза, которые не имеют выхода к морю», — приводит возражения Ассоциации словацкое издание Pravda.

Инициативу Еврокомиссии называют «недальновидной, политической и, главным образом, опасной», так как Словакия относится к странам, которым лишь частично удалось заместить импорт российских энергоресурсов. Отказ от них приведет к росту цен на сырье и его нехватке, а также к увеличению транзитных пошлин, отмечают в Ассоциации.

По данным словацкого энергооператора SPP, план ЕК по отказу от российских энергоресурсов принесет стране значительные убытки. В случае прекращения поставок российского топлива в республику с 1 января 2028 года «Газпром» будет в праве потребовать оплату всего «невыбранного» объема экспортируемого в Словакию газа. С учетом нынешних цен на топливо на европейском рынке это будет означать требование компенсации в размере около 16 миллиардов евро.

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