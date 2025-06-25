Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:51, 25 июня 2025Мир

В Финляндии возмутились превращением страны в «новую Украину»

Малинен: НАТО постепенно делает из Финляндии новую Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Туомас Малинен

Туомас Малинен. Кадр: Tuomas Malinen official / YouTube

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен возмутился, что Североатлантический альянс превращает Финляндию в «новую Украину». Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Они [страны НАТО] постепенно делают из нашей страны новую Украину», — написал профессор.

Ранее стало известно, что страны НАТО, включая прибалтийские республики, а также Финляндия и Польша готовятся заминировать районы вдоль границ с Россией, создав новый «железный занавес». Отмечается, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша вышли из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает использование противопехотных наземных мин.

До этого предложение о выходе из конвенции поддержал президент Эстонии Алар Карис. По его словам, прекращение участия в международном договоре предоставит Вооруженным силам страны свободу выбора вооружения и использования его в случае необходимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Триумф для Трампа и провал для Украины». В Гааге проходит саммит НАТО. Чтоб этом известно прямо сейчас?

    Найденные в российском регионе школьницы вели «дневники смерти»

    Россияне массово отвернулись от льготной ипотеки

    В коммюнике НАТО смягчили критику в адрес России

    Известная телеведущая прокомментировала слухи о романе с Тимуром Соловьевым

    Раскрыты темы давящих на чувства звонков семьям пленных российских бойцов СВО с Украины

    На Западе высмеяли пиджак «мелкого нытика» Зеленского

    Российского ученого и сооснователя «Диссернета» приговорили за перевод тысячи рублей

    Военблогер рассказал о переброске в Сумскую область «пожарной команды» ГУР Украины

    В России рассказали об ожиданиях от саммита НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости