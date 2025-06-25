В Иране казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Fars: В Иране казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки

В Иране, в тюрьме «Урмия», казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом сообщает агентство Fars.

По данным агентства, приговоренные пытались ввезти в страну оборудование для совершения террористических актов под видом алкоголя.

Ранее спецпосланник президента США по Бижнему Востоку Стив Уиткофф объявил об окончании войны Израиля и Ирана. Он подчеркнул, что стороны не стреляют друг в друга и все кончено.

В свою очередь парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно постановлению парламента, въезд инспекторам МАГАТЭ в Иран будет запрещен до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.