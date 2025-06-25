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01:00, 25 июня 2025Мир

В Израиле отказались закончить кампанию против Ирана

Нетаньяху: Кампания Израиля против Ирана не завершена, фокус смещен на Газу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения к нации заявил, что страна не остановится. Его слова приводит ТАСС.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль одержит победу над радикальным движением ХАМАС и освободит заложников, удерживаемых в секторе Газа. «Несмотря на наши замечательные достижения, мы не собираемся успокаиваться, мы победим ХАМАС и освободим всех заложников», — обещал он.

До этого начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что военные сфокусируются на боевых действиях в секторе Газа. Он также подчеркнул, что военная кампания против Ирана не завершилась.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». После этого Армия обороны Израиля заявила, что был зафиксирован новый запуск ракет со стороны Ирана. При этом иранский генштаб опроверг нанесение удара по Израилю после введения режима прекращения огня.

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