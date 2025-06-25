В Киевской области задержали гражданина США

Офис генпрокурора Украины: В Киевской области задержан педофил из США

В Киевской области задержан педофил из США, который более 30 лет находился в розыске. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

«На Украине задержан гражданин США, который более 30 лет скрывался от правосудия за сексуальные преступления против детей», — сказано в публикации.

По информации ведомства, 66-летний гражданин США находился в международном розыске с 1992 года. Он совершил сексуальные преступления в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет.

Ранее стало известно о двух украинских подростках, которые совершили теракт. По данным следствия, молодые люди нашли предложение быстрого заработка в одном из Telegram-каналов.