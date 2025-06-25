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10:45, 25 июня 2025Бывший СССР

В Киевской области задержали гражданина США

Офис генпрокурора Украины: В Киевской области задержан педофил из США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Офис генпрокурора Украины»

В Киевской области задержан педофил из США, который более 30 лет находился в розыске. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

«На Украине задержан гражданин США, который более 30 лет скрывался от правосудия за сексуальные преступления против детей», — сказано в публикации.

По информации ведомства, 66-летний гражданин США находился в международном розыске с 1992 года. Он совершил сексуальные преступления в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет.

Ранее стало известно о двух украинских подростках, которые совершили теракт. По данным следствия, молодые люди нашли предложение быстрого заработка в одном из Telegram-каналов.

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