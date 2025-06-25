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12:33, 25 июня 2025Бывший СССР

В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о попытке госпереворота в Армении

Песков назвал слова Пашиняна о попытке госпереворота внутренним делом Армении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предотвращении попытки госпереворота в республике — это внутреннее дело Еревана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это внутреннее дело, безусловно, Армении, мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялась законность, спокойствие, чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России», — сказал он.

Ранее служба национальной безопасности Армении задержала лидера армянской оппозиции, архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. «Зло, слушай внимательно, что бы ты ни сделал, у тебя осталось очень мало времени. Потерпи, приедем», — сказал он во время задержания, обращаясь к Пашиняну.

До этого Пашинян заявил о срыве «криминально-олигархически-клерикального» плана захвата власти.

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