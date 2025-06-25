В Москве с 30-го этажа строящегося ЖК упал рабочий

В Москве при падении с 30-го этажа строящегося объекта погиб рабочий

На строительном объекте на улице Борисовские пруды в Москве рабочий упал с высоты 30-го этажа. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.

Отмечается, что мужчина 1995 года рождения погиб на месте. «Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — уточняется в сообщении.

Как указывает «Инсайдер. Главный по домам», трагедия случилась на строительстве ЖК Wave от «Группы ЛСР». По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение работником правил взаимодействия с грузоподъемными механизмами.

Ранее в Зеленограде под Москвой сорвалась люлька с тремя рабочими и застряла на уровне шестого этажа. Сообщалось, что оборвались все тросы, удерживающие подъемник, кроме одного, который и не позволял ему упасть ниже шестого этажа.