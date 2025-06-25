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21:31, 25 июня 2025Россия

В Москве с 30-го этажа строящегося ЖК упал рабочий

В Москве при падении с 30-го этажа строящегося объекта погиб рабочий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress

На строительном объекте на улице Борисовские пруды в Москве рабочий упал с высоты 30-го этажа. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram.

Отмечается, что мужчина 1995 года рождения погиб на месте. «Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — уточняется в сообщении.

Как указывает «Инсайдер. Главный по домам», трагедия случилась на строительстве ЖК Wave от «Группы ЛСР». По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение работником правил взаимодействия с грузоподъемными механизмами.

Ранее в Зеленограде под Москвой сорвалась люлька с тремя рабочими и застряла на уровне шестого этажа. Сообщалось, что оборвались все тросы, удерживающие подъемник, кроме одного, который и не позволял ему упасть ниже шестого этажа.

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