Под Москвой сорвалась люлька с тремя рабочими и застряла на уровне шестого этажа

В Зеленограде сорвалась люлька с тремя рабочими

В Зеленограде под Москвой сорвалась люлька с тремя рабочими и застряла на уровне шестого этажа. Мужчинам удалось выжить, пишет Baza.

По данным издания, оборвались все тросы, удерживающие подъемник, кроме одного, который и не позволял ему упасть ниже шестого этажа. Чтобы не сорваться, строители сбились в кучу. Им удалось удерживаться в таком положении до приезда спасателей.

На опубликованных в Telegram-канале Baza кадрах видно, как спасатели по очереди спускают рабочих на землю по пожарной лестнице.

Ранее в Новой Москве мужчина упал в шахту лифта после пожара в строящемся доме. Спасти его не удалось.