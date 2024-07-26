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18:30, 26 июля 2024Россия

Под Москвой сорвалась люлька с тремя рабочими и застряла на уровне шестого этажа

В Зеленограде сорвалась люлька с тремя рабочими

В Зеленограде под Москвой сорвалась люлька с тремя рабочими и застряла на уровне шестого этажа. Мужчинам удалось выжить, пишет Baza.

По данным издания, оборвались все тросы, удерживающие подъемник, кроме одного, который и не позволял ему упасть ниже шестого этажа. Чтобы не сорваться, строители сбились в кучу. Им удалось удерживаться в таком положении до приезда спасателей.

На опубликованных в Telegram-канале Baza кадрах видно, как спасатели по очереди спускают рабочих на землю по пожарной лестнице.

Ранее в Новой Москве мужчина упал в шахту лифта после пожара в строящемся доме. Спасти его не удалось.

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      Елена Торубарова
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