В России ответили на слова американского экономиста об окончании СВО

Глава РФПИ Дмитриев согласился со словами Сакса об окончании СВО за 12 дней

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова американского инвестора Дэвида Сакса об ирано-израильской войне и конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Дмитриев согласился с мнением Сакса, что специальная военная операция (СВО) на Украине могла бы закончиться за 12 дней, как конфликт Израиля и Ирана, если бы в то время президентом США был не Джо Байден, а Дональд Трамп. «Правда», — написал Дмитриев в ответ на пост американского экономиста.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». После этого Армия обороны Израиля заявила, что был зафиксирован новый запуск ракет со стороны Ирана. При этом иранский генштаб опроверг нанесение удара по Израилю после введения режима прекращения огня.

