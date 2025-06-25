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14:25, 25 июня 2025Силовые структуры

В России расширили список запрещающих содержание под стражей болезней

Кабмин России расширил список болезней, запрещающих содержанию под стражей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России расширился перечень заболеваний, запрещающий содержание под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В список добавлены осложнения при беременности, ишемическая болезнь сердца, болезни перикарда, различные болезни клапанов сердца, болезнь Паркинсона, эпилепсия, астма, фиброз и цирроз печени, артрит, подагра, артроз, остеопороз, мочекаменная болезнь, врожденный ихтиоз, пузырчатка обыкновенная, дерматит герпетиформный, буллезный эпидермолиз, врожденные аномалии системы кровообращения и костно-мышечной системы.

Наличие одного из таких заболеваний станет основанием для замены содержания под стражей более мягкой мерой.

27 мая Верховный суд РФ напомнил судьям о запрете на аресты бизнесменов, больных и беременных. В документе разъяснялось, что в отношении больных суды должны тщательно проверять представленные медицинские документы и привлекать специалистов медучреждений.

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