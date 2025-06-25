В России возмутились изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов

В России возмутились изображением храма Василия Блаженного с символами ислама

В России возмутились изображением храма Василия Блаженного с символами ислама. Оно было опубликовано в сообществе «Московские мусульмане» во «ВКонтакте».

Речь идет о картинке, на которой представлены символы столицы, среди них — расположенный на Красной площади храм. В отличие от оригинала, купола которого увенчаны христианскими крестами, на изображении над пятью из них нарисован полумесяц.

Россияне в комментариях под записью выразили свое отношение к изображению православного храма с мусульманской символикой. «Вы занимаетесь кощунством и провокацией», — написала пользователь Нина Кувшинова и предупредила авторов о возможной ответственности. Другой юзер, Денис Колдашов, задался вопросом, может ли замена религиозных символов расцениваться как призыв к захвату христианских святынь. «Вы там что, вообще уже, что ли, офигели?» — написал под публикацией еще один участник обсуждения, Василий Перунов.

Храм Василия Блаженного не в первый раз изображают лишенным крестов. Однако случаев замены их на мусульманскую символику выявлено не было. Так, ранее адвокатская палата Московской области разослала открытки с храмом, лишенным крестов. Это стало одним из первых проявлений «крестопада». В дальнейшем был выявлен еще ряд случаев «крестопада» — на явление обратили внимание в Госдуме. В мае 2025 года председатель нижней палаты Вячеслав Володин рассказал о подготовке закона, направленного на защиту религиозных символов.