В России выставили на торги залежи свинца, цинка и рудного золота

Роснедра выставили на торги месторождение с запасами рудного золота и серебра

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) выставило на торги расположенные в Забайкальском крае залежи свинца, цинка, рудного золота и серебра. Как сообщает «Прайм», начальная цена месторождения площадью 4,23 квадратного километра составляет 341,4 миллиона рублей.

Уточняется, что шаг аукциона определен в размере 34,14 миллиона рублей, а заявки на участие в нем принимают до 30 июня.

Сами торги состоятся 13 августа. Срок действия лицензии на изучение, разведку и добычу полезных ископаемых составляет 25 лет.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов назвал ключевой проблемой геологоразведки в России ситуацию с импортозамещением западного программного обеспечения. Из-за санкций возникли трудности с программами обработки 2D-, 3D-сейсмики, созданием трехмерных геологических моделей для поиска углеводородов и программными средами горно-геологического моделирования, пояснил руководитель ведомства.

По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, из 31 миллиарда тонн запасов нефти в России рентабельными называют только 13 миллиардов, а еще 95 миллиардов тонн нужно готовить к переводу в запасы за счет геологоразведки.