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14:28, 21 мая 2025Экономика

Большую часть запасов российской нефти назвали нерентабельной

Козлов: В России рентабельны 13 миллиардов из 31 миллиарда тонн запасов нефти
Дмитрий Воронин

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Из 31 миллиарда тонн запасов нефти в России рентабельными называют только 13 миллиардов. О непопадании большей их части в эту категорию со ссылкой на главу Минприроды РФ Александра Козлова сообщает РИА Новости.

«Из этих запасов значительная часть — это трудноизвлекаемые запасы, на которые были вовремя даны налоговые льготы, что позволило сделать их добычу рентабельной», — цитирует агентство российского министра. По его словам, всего запасов нефти в стране при текущей добыче хватит на 26 лет.

Козлов также уточнил, что, помимо указанного объема нефти, у РФ также есть 95 миллиардов тонн ее ресурсов, отличие которых состоит в необходимости готовить их к переводу в запасы за счет геологоразведки.

Рентабельностью нефти называют отношение прибыли, полученной от ее продажи, к имеющимся затратам. Показатель зависит от стоимости добычи, транспортировки ресурсов, цен сырья, налогов, доходов от переработки и других факторов.

В 2019 году Saudi Aramco оценивала себестоимость российской нефти более чем в 40 долларов за баррель, собеседник РБК, близкий к кабмину РФ, называл этот уровень немного завышенным, отмечая, что самые дорогие новые месторождения находятся в Арктике и на Дальнем Востоке.

Осенью 2023 году себестоимость добычи отечественной нефти без учета налогов Росстат оценивал в 31 326, 5 рубля.

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