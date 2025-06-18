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09:57, 18 июня 2025Экономика

Роснедра назвали главную проблему геологоразведки в России

Глава Роснедр Казанов: Проблема геологоразведки в РФ — программное обеспечение
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Главной проблемой геологоразведки в России в настоящее время являются трудности с импортозамещением западного программного обеспечения. Об этом заявил глава Роснедр Олег Казанов, его слова приводит РИА Новости.

После ввода санкций в России возникли трудности с программами обработки 2D, 3D сейсмики, созданием трехмерных геологических моделей для поиска углеводородов и программными средами горно-геологического моделирования, пояснил руководитель ведомства. Существовавших до начала 2022 года отечественных наработок в этой области не хватило, чтобы добиться полного технологического суверенитета, посетовал Казанов.

Самые серьезные проблемы возникли в направлениях, связанных с технологически сложным оборудованием. В них не было создано необходимого технологического задела. В результате полностью заместить комплексные решения, которые раньше предлагали западные партнеры, не удалось, резюмировал Казанов. В качестве положительного момента он отметил полноценное замещение буровых станков для твердых полезных ископаемых. В этом сегменте получилось наладить поставки отечественного оборудования, заключил он.

Ранее о существенных проблемах в геологоразведке заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Из-за трудностей с импортозамещением иностранного оборудования подавляющая часть запасов нефти в стране оказалась нерентабельной. Речь идет в общей сложности о залежах 17 миллиардов тонн сырья. Для их извлечения необходима высококачественная техника. В целом же, по его словам, запасов нефти в стране при текущей добыче хватит лишь на 26 лет.

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