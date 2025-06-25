Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:12, 25 июня 2025Экономика

В России захотели не допускать к работе одну категорию выпускников

«Ъ»: Выпускников без трех лет стажа в госклиниках захотели не допускать к работе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Представители Министерства здравоохранения (Минздрава) РФ рекомендовали не допускать к работе в государственных поликлиниках выпускников-медиков без трех лет профильного трудового стажа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию законопроекта.

Отмечается, что ведомство также не будет допускать к работе медиков, не прошедших периодическую аккредитацию для подтверждения необходимого уровня квалификации. Это же касается и выпускников российских университетов, получивших высшее образование по фармацевтическому профилю.

В случае неудачного прохождения процедуры аккредитации выпускники медицинских вузов не смогут работать в государственных поликлиниках. В подобного рода заведениях, подчеркивает Минздрав, должны трудиться только те врачи, уровень квалификации которых не подлежит сомнению.

В качестве другой инициативы ведомство захотело вдвое увеличить сумму выплаты за обучение в случае отказа от работы в государственных клиниках. Нынешний размер штрафов, отметили в министерстве, по сути, является беспроцентным образовательным кредитом.

За последнее время медицинская сфера в России столкнулась с острой нехваткой квалифицированных врачей и медперсонала. По данным Минздрава, дефицит врачей в стране сейчас оценивается в 33 тысячи, а медсестер — в 63 тысячи. Замглавы Минтруда Андрей Пудов отмечал, что к 2030 году необходимо будет дополнительно привлечь 496 тысяч медработников. В качестве главной причины серьезной нехватки сотрудников в этой сфере эксперты называют низкие зарплаты.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали семь российских регионов. В Ростовской области загорелась крыша стадиона

    Стало известно о проблемах ВСУ с укомплектованием корпуса для переброски под Харьков

    Удары по Ирану усилили раскол в США

    Россиянин попал в реанимацию после укуса насекомого

    Россияне назвали доход для комфортной жизни на пенсии

    Восстановление Брянской области оценили

    Стало известно о создании двух подразделений из бывших солдат ВСУ

    Людям с болями в пояснице подсказали идеальную позу для секса

    Тарифу на передачу электроэнергии предрекли рост сверх плана

    На россиянина возбудили дело за оправдание терроризма и теракта на Дубровке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости