В России захотели не допускать к работе одну категорию выпускников

«Ъ»: Выпускников без трех лет стажа в госклиниках захотели не допускать к работе

Представители Министерства здравоохранения (Минздрава) РФ рекомендовали не допускать к работе в государственных поликлиниках выпускников-медиков без трех лет профильного трудового стажа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию законопроекта.

Отмечается, что ведомство также не будет допускать к работе медиков, не прошедших периодическую аккредитацию для подтверждения необходимого уровня квалификации. Это же касается и выпускников российских университетов, получивших высшее образование по фармацевтическому профилю.

В случае неудачного прохождения процедуры аккредитации выпускники медицинских вузов не смогут работать в государственных поликлиниках. В подобного рода заведениях, подчеркивает Минздрав, должны трудиться только те врачи, уровень квалификации которых не подлежит сомнению.

В качестве другой инициативы ведомство захотело вдвое увеличить сумму выплаты за обучение в случае отказа от работы в государственных клиниках. Нынешний размер штрафов, отметили в министерстве, по сути, является беспроцентным образовательным кредитом.

За последнее время медицинская сфера в России столкнулась с острой нехваткой квалифицированных врачей и медперсонала. По данным Минздрава, дефицит врачей в стране сейчас оценивается в 33 тысячи, а медсестер — в 63 тысячи. Замглавы Минтруда Андрей Пудов отмечал, что к 2030 году необходимо будет дополнительно привлечь 496 тысяч медработников. В качестве главной причины серьезной нехватки сотрудников в этой сфере эксперты называют низкие зарплаты.