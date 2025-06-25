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08:21, 25 июня 2025Россия

В российском регионе промпредприятие получило повреждения из-за атаки ВСУ

Губернатор Слюсарь: В Азове крыша и окна предприятия пострадали из-за атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения в Азове Ростовской области получило промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждение также получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших среди людей нет», — написал Слюсарь.

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В Таганроге, по его словам, помимо возгорания спорткомплекса, из-за БПЛА также оказалось повреждено остекление окон в лицее и двух многоквартирных домах. На улице Попова, помимо этого, произошел обрыв электропередачи. Специалисты вскоре приступят к работам по восстановлению повреждений, заверил губернатор.

По данным Минобороны, в ночь на среду, 25 июня, над Ростовской областью перехватили семь дронов. В Таганроге из-за падения обломков загорелся спорткомплекс, повреждения также получила школа и частные дома. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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