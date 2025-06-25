Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:36, 25 июня 2025Россия

В Таганроге обломки сбитого дрона повредили школу и жилые дома

Мэр Таганрога Камбулова: Обломки сбитых дронов повредили школу и два жилых дома
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Unsplash

В Таганроге Ростовской области обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили школу и жилые дома. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

«Повреждены стеклопакеты в школе №28 и в двух жилых домах на Трудовых Резервов 2 и 2/1. Гражданам будет оказана помощь в остеклении окон», — сообщила Камбулова.

Материалы по теме:
Мародеров обвинили в убийстве начальника военной полиции под Курском. Как они проникают в приграничье и что о них известно?
Мародеров обвинили в убийстве начальника военной полиции под Курском.Как они проникают в приграничье и что о них известно?
23 июня 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Глава города добавила, что обломки еще одного дрона упали в районе спортивного комплекса «Авангард», в результате чего там возник пожар. Огонь уже локализовали, никто не пострадал.

По данным Минобороны, в ночь на среду, 25 июня, над Ростовской областью перехватили семь дронов. Губернатор Юрий Слюсарь уточнял, что БПЛА сбили над Таганрогом, Азовом и в Родионово-Несветайском районе. В сети также появились кадры момента уничтожения дрона над Таганрогом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали семь российских регионов. В Ростовской области загорелась крыша стадиона

    Момент мощного взрыва в Ростовской области попал на видео

    В России захотели не допускать к работе одну категорию выпускников

    Сенатор заявила о расколе среди участников НАТО

    В европейской стране сеть супермаркетов убрала с полок израильские товары

    Россиянам предрекли аренду квартиры всю жизнь

    Две порнозвезды поссорились из-за секса с тысячей мужчин за день

    В России сообщили о резком росте доходов одной категории работников

    В США объявили об окончании войны Израиля и Ирана

    Российские подросток с другом разрушили памятники на кладбище и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости