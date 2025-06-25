В Таганроге обломки сбитого дрона повредили школу и жилые дома

Мэр Таганрога Камбулова: Обломки сбитых дронов повредили школу и два жилых дома

В Таганроге Ростовской области обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили школу и жилые дома. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

«Повреждены стеклопакеты в школе №28 и в двух жилых домах на Трудовых Резервов 2 и 2/1. Гражданам будет оказана помощь в остеклении окон», — сообщила Камбулова.

Глава города добавила, что обломки еще одного дрона упали в районе спортивного комплекса «Авангард», в результате чего там возник пожар. Огонь уже локализовали, никто не пострадал.

По данным Минобороны, в ночь на среду, 25 июня, над Ростовской областью перехватили семь дронов. Губернатор Юрий Слюсарь уточнял, что БПЛА сбили над Таганрогом, Азовом и в Родионово-Несветайском районе. В сети также появились кадры момента уничтожения дрона над Таганрогом.