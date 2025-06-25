В СПЧ раскритиковали Рогозина за угрозы участникам КВН из-за шутки

Член СПЧ Меркачева: У Рогозина нет полномочий отправлять кого-либо на СВО

Попытки сенатора Дмитрия Рогозина решить вопрос с отправкой кого-либо на фронт говорят о превышении полномочий, поскольку он не относится к Минобороны, сообщила член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее экс-глава «Роскосмоса» сенатор Дмитрий Рогозин пригрозил отправкой на фронт пошутившим о нем участникам КВН. Угрозу отправки на специальную военную операцию (СВО) он опубликовал в Telegram.

Правозащитница отметила, что в России есть установленные законные процедуры, которые регламентируют, кто и когда идет на фронт. Поэтому попытки чиновника пригрозить, что сейчас он решит подобный вопрос, говорят о вероятном превышении полномочий, дополнила она.

«У него объективно нет никаких полномочий, он не может это сделать. Кроме того, это получается, что он тем самым говорит, что отправка на фронт — это серьезное наказание. Тоже как-то странно из уст чиновника такое слышать. Как будто он всем дает понять, что те, кто туда идут, наказаны», — сказала Меркачева.

Член СПЧ добавила, что любой представитель органов власти должен понимать, что он может становиться объектом каких-то шуток. По ее мнению, такие чиновники, как Рогозин, пытаются такими заявлениями показать, что они неприкасаемы для юмора и пытаются отделить себя от народа.

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