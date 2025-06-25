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18:02, 25 июня 2025Наука и техника

В США объяснили бесполезность американских бомб против ядерных бункеров Ирана

Popular Mechanics: Подземные объекты Ирана могут выдержать удар бомб GBU-57 США
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: U.S. Air Force

Подземные ядерные объекты Ирана могут выдержать удар американских противобункерных бомб GBU-57. Бесполезность мощнейших неядерных снарядов в арсенале США в таких случаях объяснил журнал Popular Mechanics.

Обозреватель Дэвид Хэмблинг напомнил, что в ночь на 22 июня Вашингтон нанес ракетно-бомбовый удар по трем иранским ядерным объектам. Позже президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерной программы Исламской Республики. С ним не согласились многие эксперты. Некоторые СМИ со ссылкой на свои источники в американской разведке сообщили, что Тегерану удалось сохранить свою ядерную программу.

«Есть вероятность, что подземные ядерные объекты Ирана могут быть частично или полностью целы. Это потому, что до сих пор в тихой гонке вооружений между бетоном и бомбами побеждал бетон», — написал журналист.

По его оценке, Иран два десятилетия назад являлся лидером в новой технологии сверхвысокопрочного бетона, способного выдерживать удар мощнейших неядерных бомб. Секрет иранского бетона — в балансе между прочностью и твердостью, который достигается добавлением специальных волокон на основе стали и других материалов. Получающаяся структура позволяет равномерно распределить кинетическую энергию падающей бомбы и свести к минимуму растрескивание бетонной конструкции.

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В публикации отмечается, что Китай работает над еще более продвинутой технологией слоистого бетона, а эффективным средством против него может стать применение гиперзвукового вольфрамового снаряда.

Ранее агентство Bloomberg заметило, что местонахождение 409 килограммов обогащенного урана, пригодного для создания Ираном ядерного оружия, остается неизвестным.

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