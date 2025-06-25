В США рассказали о главной загадке в войне между Ираном и Израилем

Местонахождение 409 килограммов обогащенного урана, пригодного для создания Ираном ядерного оружия (ЯО), остается неизвестным. Об этом рассказывает агентство Bloomberg.
«Заявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном может сдержать обмен ракетными обстрелами, но самая большая загадка войны остается неразгаданной: местонахождение тегеранского урана, почти пригодного для создания бомбы», — говорится в публикации.
Там отмечается, что Международное агентство по атомной энергии через пять дней после начала ирано-израильского конфлитка признало, что не знает о местонахождении 409 килограммов высокообогащенного урана, которого достаточно для создания 10 атомных бомб.
Согласно оценкам американской стороны, ядерные запасы могут храниться в 16 цилиндрах высотой 91,4 сантиметра. «Каждый из них будет весить примерно 25 килограммов — достаточно мало, чтобы его можно было донести до секретного места пешком или в багажнике небольшого автомобиля», — пишет агентство.
Ранее блог The Aviationist заметил, что Иран заблокировал входы в свои подземные ядерные объекты, чтобы туда не попал американский или израильский спецназ.
Также в июне американское издание TWZ признало, что вероятнее всего, Ирану удалось сохранить свои установки по обогащению урана и используемые при этом радиоактивные материалы.