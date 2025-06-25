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22:02, 25 июня 2025Мир

В США высказались о сроках восстановления ядерных объектов Ирана после авиаударов

Нацразведка США: Ирану потребуются годы на восстановление ядерных объектов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Ирану потребуются годы на восстановление ядерных объектов, атакованных США. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в социальной сети X.

Согласно обновленным оценкам разведки, попавшие под авиаудары иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане были уничтожены, поэтому их придется строить с нуля, сообщила она.

Габбард отметила, что публикуемые в СМИ сведения о частичных разрушениях основаны на «утечках секретной информации с низкой степенью доверия» и направлены на дискредитацию решений американского президента Дональда Трампа.

В ночь на 22 июня США ударили по трем ядерным объектам Ирана. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

Позднее Трамп пообещал повторить удары, если Тегеран не предоставит доступ к ядерным материалам. Он также выразил сожаление о необходимости предпринятых Вашингтоном действий.

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