Блогерша Валя Карнавал опубликовала видео в платке вместо бюстгальтера

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) опубликовала видео в откровенном образе. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 7,5 миллиона подписчиков.

В размещенном ролике 23-летняя инфлюэнсерша была запечатлена в фотостудии. При этом она продемонстрировала образ, состоящий из джинсовых микрошорт и пестрого платка вместо бюстгальтера, сквозь который виднелась грудь. В то же время знаменитость надела джинсовую кепку.

Ранее в июне Валя Карнавал показала часы за миллионы рублей. Блогерша продемонстрировала на запястье бриллиантовый аксессуар Cartier из белого золота.