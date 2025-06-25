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20:48, 25 июня 2025Ценности

Валя Карнавал опубликовала видео в платке вместо бюстгальтера

Блогерша Валя Карнавал опубликовала видео в платке вместо бюстгальтера
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) опубликовала видео в откровенном образе. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 7,5 миллиона подписчиков.

В размещенном ролике 23-летняя инфлюэнсерша была запечатлена в фотостудии. При этом она продемонстрировала образ, состоящий из джинсовых микрошорт и пестрого платка вместо бюстгальтера, сквозь который виднелась грудь. В то же время знаменитость надела джинсовую кепку.

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Ранее в июне Валя Карнавал показала часы за миллионы рублей. Блогерша продемонстрировала на запястье бриллиантовый аксессуар Cartier из белого золота.

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