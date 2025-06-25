Валя Карнавал показала часы за миллионы рублей

Блогерша Карнавал показала бриллиантовые часы Cartier за 5,9 миллиона рублей

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала роскошный аксессуар. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,5 миллиона подписчиков.

23-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, в котором продемонстрировала на запястье бриллиантовые часы Cartier из белого золота. Известно, что стоимость украшения на официальном сайте бренда составляет 64 тысячи евро (5,9 миллиона рублей).

В апреле Валя Карнавал похвасталась роскошными подарками от возлюбленного. Так, инфлюэнсерша запечатлела на камеру огромные корзины с розами, украшенный драгоценными камнями золотой браслет Cartier в виде гвоздя, кожаную сумку Dior и туфли Rene Caovilla.