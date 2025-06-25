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13:30, 25 июня 2025Спорт

Volvo начал расследование из-за фото Вяльбе на фоне вакс-грузовика сборной России

Volvo начали расследование из-за фотографии главы ФЛГР Вяльбе на фоне грузовика
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Автоконцерн Volvo начал расследование из-за фото главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на фоне вакс-грузовика сборной России. Об этом пишет Cпортс со ссылкой на шведское издание Expressen.

«Мы проверяем все реестры, чтобы выяснить, кому мы продавали эту модель такого цвета за последние годы. Затем посмотрим, удастся ли проследить, какому клиенту она была продана и как этот клиент в дальнейшем распорядился трейлером», — заявил пресс-секретарь концерна Volvo Клаэс Элиассон.

Пост с фото Вяльбе на фоне грузовика был опубликован в мае в Telegram-канале ФЛГР. «Это самый мощный серийный тягач в мире, и теперь он — часть технической поддержки сборной России», — подписано данное сообщение.

Расследование начато по причине того, что Volvo из-за санкций запрещает продажу автомобилей в Россию и Белоруссию. «Мы бы предпочли, чтобы на этом авто был логотип "КамАЗа"», — заявил Элиассон.

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