Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Окленд Сити
1:1
Завершен
Бока Хуниорс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 3-й тур
Бенфика
1:0
Завершен
Бавария
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 3-й тур
Эсперанс
0:3
Завершен
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа D. 3-й тур
Леон
Отменён
Фламенго
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа D. 3-й тур
16:20, 25 июня 2025Спорт

Вяльбе прокомментировала расследование в Швеции из-за фотографии с грузовиком

Вяльбе о расследовании в Швеции: Пусть попробуют что-то предъявить
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала расследование в Швеции из-за фотографии с грузовиком. Ее цитирует Sport 24.

«Уверена, что никаких проблем у тех людей, которые продали нам этот грузовик, не будет. Личные претензии мне от Volvo? Пусть попробуют предъявить», — заявила Вяльбе.

25 июня стало известно, что Volvo начал расследование из-за фото Вяльбе на фоне вакс-грузовика сборной России. Оно было опубликовано еще в начале мая в Telegram-канале ФЛГР. Разбирательство начато по причине того, что автоконцерн из-за санкций запрещает продажу автомобилей в Россию и Белоруссию. «Мы бы предпочли, чтобы на этом авто был логотип "КамАЗа"», — заявил пресс-секретарь концерна Клаэс Элиассон.

Ранее Вяльбе назвала виновных в блокировке допуска россиян в лыжных гонках. Вяльбе заявила, что виновником является европейское лобби. «Один, может быть, очень хочет, но что он может сделать?» — отметила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Долой всех коррупционеров». В центре Киева прошла акция протеста. Люди просят Трампа навести порядок на Украине

    Тайный ход XIX века неожиданно нашли под домом в России

    Раскрыта судьба упавшей в кратер действующего вулкана туристки

    Погодные аномалии в России объяснили

    На российском кладбище нашли похожий на палец редкий гриб с неприятным запахом

    Канцлер Германии сделал заявление о решении конфликта на Украине

    Домогательствам в центре Москвы подверглась несовершеннолетняя

    Ведущая Первого канала призналась в желании уйти с телевидения

    Samsung и LG дадут зрение роботам

    Российский чиновник лишил военных используемой ими в зоне СВО технологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости