Вяльбе о расследовании в Швеции: Пусть попробуют что-то предъявить

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала расследование в Швеции из-за фотографии с грузовиком. Ее цитирует Sport 24.

«Уверена, что никаких проблем у тех людей, которые продали нам этот грузовик, не будет. Личные претензии мне от Volvo? Пусть попробуют предъявить», — заявила Вяльбе.

25 июня стало известно, что Volvo начал расследование из-за фото Вяльбе на фоне вакс-грузовика сборной России. Оно было опубликовано еще в начале мая в Telegram-канале ФЛГР. Разбирательство начато по причине того, что автоконцерн из-за санкций запрещает продажу автомобилей в Россию и Белоруссию. «Мы бы предпочли, чтобы на этом авто был логотип "КамАЗа"», — заявил пресс-секретарь концерна Клаэс Элиассон.

Ранее Вяльбе назвала виновных в блокировке допуска россиян в лыжных гонках. Вяльбе заявила, что виновником является европейское лобби. «Один, может быть, очень хочет, но что он может сделать?» — отметила она.