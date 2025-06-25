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14:18, 25 июня 2025Культура

Выступления обвиненного в поддержке ВСУ рэпера отменили в Москве

Mash: Два выступления рэпера Jah Khalib отменили в Москве
Слава Иванов (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Два выступления рэпера Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов), обвиненного в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), отменили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артист должен был выступить на двух мероприятиях, запланированных на 10 и 11 июля. По данным источника, за них исполнитель получил бы десять миллионов рублей. «Оба концерта отменили по "неизвестным причинам"», — говорится в сообщении.

После начала специальной военной операции сообщалось, что Jah Khalib покинул Россию, признался в любви украинцам и восхитился ими. В 2023 году концерты звезды в Москве и Санкт-Петербурге были отменены. Рэпер назвал обвинения в поддержке ВСУ в свой адрес ложными.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал запретить Мамедову въезд в Россию.

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