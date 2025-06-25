Выявлена угроза резкого снижения урожаев в России

Nature: Россия может потерять до 40 процентов урожая пшеницы из-за потепления

Каждое потепление на 1 градус Цельсия сокращает мировое производство еды на 120 килокалорий в день на человека. Это 4,4 процента от рекомендованной нормы. Новое исследование, опубликованное в Nature, показывает: даже с учетом адаптации фермеров, климат угрожает продовольственной безопасности — в том числе в России.

Авторы проанализировали урожайность шести ключевых культур — от пшеницы до кукурузы — в 12 658 регионах планеты. Впервые они учли реальные меры адаптации: смену сортов, сроки посадки, удобрения. Это позволило уточнить прогнозы потерь от глобального потепления. Выяснилось, что к концу века даже с учетом адаптации Россия может потерять до 40 процентов урожая пшеницы в ряде регионов.

Особенно уязвимыми оказались территории с умеренным климатом и пока еще высокой урожайностью. Это не только США и Европа, но и юг России, где уровень текущей адаптации к жаре и засухе низок.

Страны с более жарким климатом, например в Африке, страдают меньше: они уже приспособились к экстремальным условиям. В то же время российские фермеры, особенно в Центральном и Южном федеральных округах, могут столкнуться с новыми рисками — от засух до снижения качества почв.

Авторы подчеркивают: без срочных инвестиций в агротехнологии, ирригацию и селекцию Россия, как и другие страны с высокой продовольственной нагрузкой, рискует потерять конкурентные позиции на мировом рынке зерна и столкнуться с внутренними продовольственными вызовами.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление может привести к резкому росту числа городских пожаров и,как следствие к сотням тысяч жертв. По их данным, к 2100 году число возгораний в городах увеличится на 22 процента из-за учащающихся тепловых волн.