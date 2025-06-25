Взрывы в районе воинской части в российском регионе сняли на видео

Появились кадры взрывов в районе воинской части в Большой Туре в Забайкалье

В сети появились кадры взрывов в районе воинской части в поселке Большая Тура в Забайкальском крае, где начался пожар. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышно два звука взрыва, которые раздаются близ военного объекта. На другом ролике показано, что на место происшествия прибыл вертолет. Пожарные машины на территорию части пока не пускают из-за повторной детонации, из-за чего огонь тушат с воздуха.

О дыме и звуках взрывов близ воинской части в Забайкалье стало известно в среду, 25 июня. Как сообщал генерал Андрей Гурелев, пожарные машины не смогут подъехать к месту возгорания из-за вероятности взрывов, поэтому тушением займется авиация МЧС — спасатели намерены локализовать пожар сбросами воды с бортов Ил-76 и Бе-200.

Пожар на территории этой воинской части произошел в 2014 году. Тогда сотни человек были эвакуированы из-за начавшихся после возгорания детонаций снарядов. Жертвами происшествия стали 10 человек.