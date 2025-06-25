ТАСС: Взвод ВСУ дезертировал из-под Поддубного в ДНР

Взвод солдат Вооруженных силы Украины (ВСУ) дезертировал со своих позиций близ села Поддубное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Удары наших ФАБ по Толстому вызвали панику у ВСУ в окрестностях Поддубного. Оттуда с позиций ушел целый взвод», — рассказал источник агентства.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по складам переданного ВСУ западного оружия в нескольких украинских регионах. Подпольщик также заявил о поражении полевых арсеналов и мест дислокации ВСУ в подконтрольной части Донецкой народной республики.