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11:53, 25 июня 2025Бывший СССР

Взвод ВСУ дезертировал из-под Поддубного

ТАСС: Взвод ВСУ дезертировал из-под Поддубного в ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Взвод солдат Вооруженных силы Украины (ВСУ) дезертировал со своих позиций близ села Поддубное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Удары наших ФАБ по Толстому вызвали панику у ВСУ в окрестностях Поддубного. Оттуда с позиций ушел целый взвод», — рассказал источник агентства.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по складам переданного ВСУ западного оружия в нескольких украинских регионах. Подпольщик также заявил о поражении полевых арсеналов и мест дислокации ВСУ в подконтрольной части Донецкой народной республики.

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