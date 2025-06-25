Microsoft назвала способ бесплатно продлить срок жизни Windows 10

Microsoft будет обновлять ПК с Windows 10 и резервным копированием бесплатно

Корпорация Microsoft назвала пользователям Windows 10 способ бесплатно продлить выпуск обновлений для операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание The Verge.

14 октября 2025 года срок жизни Windows 10 подойдет к концу — компания перестанет выпускать обновления для ОС. Однако пользователи системы могут подписаться на платные обновления Extended Security Updates (ESU). В конце июня Microsoft предложила клиентам бесплатно получать апдейты — после настройки резервного копирования Windows Backup.

Журналисты The Verge объяснили, что сама по себе функция Windows Backup бесплатна, однако данные синхронизируются с сервисом OneDrive, который без доплаты дает доступ всего к 5 гигабайтам хранилища. «Если у пользователей ПК много файлов, хранящихся локально в папке "Документы", им придется приобрести дополнительное место — это и есть подвох», — заметили авторы издания.

Стоимость ESU для обычных пользователей составляет 30 долларов (2,5 тысячи рублей) в год. Корпоративные пользователи заплатят 427 долларов (33 тысячи рублей) за три года. Дешевле всего дополнительные обновления обойдутся для образовательных учреждений — 7 долларов (600 рублей) в год.

Настройка функции резервного копирования — не единственный способ получить обновления Windows 10 бесплатно. В феврале Microsoft пообещала поддерживать тех пользователей устаревшей ОС, которые оформят подписку на сервис Windows 365 и сохранят ее на три года.