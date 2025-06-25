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12:07, 25 июня 2025Бывший СССР

Яценюк рассказал о будущем финансировании Украины

Яценюк: Дополнительного финансирования Украины от США не предвидится
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Дополнительного финансирования Киева от США не предвидится, эту нагрузку на себя возьмут Европейский союз (ЕС), Великобритания и Канада. Об этом сообщил экс-премьер Украины, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, передает «Эспрессо».

Он вспомнил слова генсека НАТО Марка Рютте о выделении украинской военной промышленности финансовой помощи в размере от 35 миллиардов долларов. По его словам, весь этот объем ляжет на плечи ЕС, Великобритании и Канады. Яценюк добавил, что в США сейчас нет дискуссии о том, чтобы выделять помощь Киеву. При этом, по его словам, в Вашингтоне уже появились голоса за поддержку Украины.

Ранее высокопоставленный представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным, заявил, что в Североатлантическом альянсе считают, что этим летом боевые действия могут усилиться, а Украина столкнется с повышенным давлением на линии фронта. «Мы ожидаем, что Россия будет продолжать тактику небольших завоеваний», — сказал представитель НАТО.

До этого немецкая газета Der Spiegel написала, что делегации из европейских стран-участниц НАТО пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге. В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что НАТО уделяет Украине все меньше времени.

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