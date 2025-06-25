Зеленского обвинили в помощи совладельцу «Квартала 95» сбежать с Украины

Нардеп Дубинский: Зеленский дал Миндичу покинуть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский дал покинуть страну своему бизнес-партнеру и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу, подозреваемому в коррупции. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Это произошло, потому что не успели что-то разработать? Или потому, что вы — главный вор в этой стране, и это ваши подельники?» — написал депутат с обращением к Зеленскому.

Ранее Дубинский рассказал, что Миндич сбежал за границу через Закарпатскую область. Как уточняет депутат, он покинул страну в среду, 18 июня.

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