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17:53, 25 июня 2025Бывший СССР

Зеленского обвинили в помощи совладельцу «Квартала 95» сбежать с Украины

Нардеп Дубинский: Зеленский дал Миндичу покинуть Украину
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vadim Chuprina / Wikipedia

Президент Украины Владимир Зеленский дал покинуть страну своему бизнес-партнеру и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу, подозреваемому в коррупции. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Это произошло, потому что не успели что-то разработать? Или потому, что вы — главный вор в этой стране, и это ваши подельники?» — написал депутат с обращением к Зеленскому.

Ранее Дубинский рассказал, что Миндич сбежал за границу через Закарпатскую область. Как уточняет депутат, он покинул страну в среду, 18 июня.

До этого бывший участник КВН, звезда шоу «Однажды в России» на канале ТНТ Игорь Ласточкин опубликовал фотографию военного билета Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Тяжелые времена рождают сильных людей», — подписал снимок Ласточкин.

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