Женщинам дали пять рекомендаций по поддержанию здоровья летом

Гинеколог Бахтияров призвал женщин чаще менять тампоны и прокладки летом

Гинеколог Камиль Бахтияров дал женщинам пять рекомендаций по поддержанию здоровья летом. Об этом он написал в Telegram-канале.

Как заявил Бахтияров, женщинам летом необходимо делать упор на овощи, фрукты, зелень, кисломолочные продукты, полезные жиры и белки. При этом он призвал отказаться от сладостей в большом количестве.

Что касается гардероба, отдавать предпочтение, по словам врача, необходимо натуральным тканям и свободной одежде, чтобы жара и повышенная влажность не провоцировали появление воспалений и инфекций. Еще важно тщательно соблюдать гигиену: регулярно принимать душ и менять нижнее белье, чтобы не заразиться различными бактериями и грибками, которые в это время года размножаются особенно быстро. В заключение медик посоветовал всегда наносить на лицо и тело солнцезащитный крем, а также чаще менять летом прокладки и тампоны.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что тампоны при неправильном использовании представляют опасность. Из-за них, по ее словам, даже можно остаться без конечностей.