Жители российского региона сообщили о взрывах в небе

Жители Татарстана сообщили о звуках взрывов в небе. О происшествии в российском регионе стало известно Telegram-каналу Shot.
По предварительным данным, несколько хлопков слышали в пригороде Казани.
Как утверждает Shot, громкие звуки связаны с работой средств противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.
В Татарстане ввели режим опасности атаки дронов. В аэропорту Казани действует план «Ковер», разузнало издание.
До этого сообщалось об атаке украинских беспилотников в Елабуге. Тогда пострадали 16 граждан.
Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что всем им оперативно оказали медицинскую помощь.