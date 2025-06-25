Жители российского региона сообщили о взрывах в небе

Shot: Жители Татарстана сообщили о звуках взрывов в небе

Жители Татарстана сообщили о звуках взрывов в небе. О происшествии в российском регионе стало известно Telegram-каналу Shot.

По предварительным данным, несколько хлопков слышали в пригороде Казани.

Как утверждает Shot, громкие звуки связаны с работой средств противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.

В Татарстане ввели режим опасности атаки дронов. В аэропорту Казани действует план «Ковер», разузнало издание.

До этого сообщалось об атаке украинских беспилотников в Елабуге. Тогда пострадали 16 граждан.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что всем им оперативно оказали медицинскую помощь.